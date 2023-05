Serie A, il Verona pareggia con l'Empoli e aggancia lo Spezia: se finissero a pari punti si giocherebbe lo spareggio per la salvezza

Finisce 1-1 il lunch match della domenica della 37esima giornata di Serie A tra Hellas Verona ed Empoli. I padroni di casa passano in vantaggio al 61' con la rete di Adolfo Gaich, ma si fanno riprendere in pieno recupero, al 96', dal gol di Petar Stojanovic, che condanna i gialloblù a giocarsi l'ultima partita di campionato partendo dalla zona retrocessione. La squadra di Marco Zaffaroni, infatti, fallisce il sorpasso sullo Spezia in classifica riuscendo soltanto ad agganciare i bianconeri a quota 31 punti. Se al termine degli ultimi 90 minuti le due squadre arrivassero a pari punti, a determinare la squadra salva sarebbe uno spareggio in gara secca tra le due, senza supplementari , ma soltanto con eventuali rigori in caso di parità al termine dei 90 minuti.