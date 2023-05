Serie A, Udinese-Lazio 0-1: decide Immobile su rigore

Nel posticipo domenica della 36a giornata la Lazio ha vinto in casa dell'Udinese per 1-0, con gol su calcio di rigore segnato da Immobile al 61'. Un successo che porta la squadra di Sarri a quota 68 punti, di nuovo terza dopo la sconfitta dell'Inter a Napoli nel tardo pomeriggio. La distanza dalla quarta in classifica, i nerazzurri ora, dunque per la Roma adesso è di 7 punti, in attesa della sfida di domani contro la Salernitana.