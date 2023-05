Serie A, Torino-Monza 1-1: a Sanabria risponde Caprari

Finisce 1-1 il match domenicale delle 15 della 34esima giornata di Serie A tra Torino e Monza. Allo Stadio Olimpico Grande Torino sono i padroni di casa a passare in vantaggio, al 46', con la rete di Antonio Sanabria. Nel finale, invece, arriva il pareggio dei brianzoli, che all'86' fissano il risultato sul definitivo 1-1 con il gol di Gianluca Caprari. Le due squadre restano così appaiate a quota 46 in classifica, scavalcando il Bologna e raggiungendo la Fiorentina (alle 18 in campo contro il Napoli) all'ottavo posto.