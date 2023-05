Finisce in parità la sfida tra Torino e Fiorentina. Al vantaggio viola firmato da Jovic ha risposto il gol dell'ex Roma Sanabria al 66esimo minuto. Un punto a testa per le due squadre che viaggiano a braccetto entrambe a quota 50 punti in classifica (gli stessi del Bologna). Brutte notizie per Italiano che nella ripresa ha dovuto sostituire Saponara per un problema muscolare.