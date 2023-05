Serie A, Salernitana-Udinese 3-2: decide l'ex Troost-Ekong. Poker Torino allo Spezia

Partita bella e spettacolare tra Salernitana e Udinese, conclusa con un divertente 3-2 nonostante l'assenza di obiettivi di entrambe le squadre. Ritmi fin da subito elevati coi bianconeri che al 25' passano in vantaggio con Zeegelaar che sfrutta un preciso assist di Lovric e batte Fiorillo in diagonale. Passano 5 minuti e gli uomini di Sottil trovano il raddoppio sull'asse Thauvin-Pereyra-Nestorovski, con l'attaccante che porta l'Udinese sopra di due. La Salernitana però resta in partita e al 43' accorcia le distanze con un bel tiro dal limite di Kastanos che batte imparabilmente Silvestri. Al 57' gioiello su punizione di Candreva che segna il terzo gol consecutivo e riporta il risultato in parità. Thauvin e Arslan mancano il gol del 3-2 e nel finale all'87' l'Udinese resta in dieci per un doppio giallo dell'olandese Zeegelaar. Al 96' sull'ultima azione della partita la Salernitana trova il gol del 3-2 con una zampata in area dell'ex Troost-Ekong, che ribalta completamente il risultato.

Nell'ultima partita in trasferta della stagione il Torino di Juric batte 0-4 lo Spezia di Semplici, salendo temporaneamente all'ottavo posto con 53 punti. Passo falso pesante invece per i bianconeri che devono sperare nell'Empoli per non scendere nuovamente al terzultimo posto a una sola giornata dal termine. Dopo un palo di Miranchuk al 15' gli uomini di Juric passano in vantaggio al 24' con un tiro di Singo deviato in maniera decisiva dal bianconero Wisniewski. Al 33' l'arbitro Guida annulla un rigore allo Spezia per fallo di mano di Gyasi, col Torino che nella ripresa centra un altro palo con Vojvoda e al 72' chiude la partita con un sinistro di Ricci su assist di Vlasic. Passano 4 minuti e i granata trovano anche il gol del 3-0 con un bel tiro dal limite di Ilic, che da il via alla contestazione dei tifosi di casa. Nel finale annullato gol a Nzola per fuorigioco e al 91' poker di Karamoh su assist di Sanabria.