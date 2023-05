Serie A, Milan-Sampdoria 5-1: rossoneri a +5 sulla Roma

Il sabato della 36esima giornata di campionato si chiude con la netta vittoria casalinga del Milan contro la Sampdoria, già retrocessa in Serie B: a San Siro termina 5-1 per i rossoneri, che salgono a 64 punti in classifica, a +5 sulla Roma impegnata lunedì con la Salernitana. Apre la rete di Rafael Leao, pareggia Quagliarella prima della doppietta di Giroud che chiude il primo tempo. Nella ripresa c'è spazio per il gol di Brahim Diaz e di Giroud, che firma la tripletta personale.