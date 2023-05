Serie A, Milan-Lazio 2-0: Bennacer e Hernandez lanciano i rossoneri momentaneamente al quarto posto

La trentaquattresima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Milan contro la Lazio per 2-0. I rossoneri hanno sbloccato il match al 17' con Bennacer e al 29' hanno raddoppiato e chiuso i conti grazie a uno splendido coast-to-coast di Hernandez. Con questo risultato gli uomini di Pioli sono saliti momentaneamente al quarto posto in classifica con 61 punti in attesa delle altre partite (Roma-Inter e Atalanta-Juventus). I biancocelesti, invece, rimangono secondi a quota 64. Al momento la Roma è a -3 dal Milan e a -6 dalla Lazio.