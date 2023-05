Serie A, Lecce-Spezia 0-0: i bianconeri superano il Verona. Il pareggio del Via del Mare condanna la Cremonese alla retrocessione

Finisce 0-0 il match dello Stadio Via del Mare tra Lecce e Spezia, decisivo per la corsa salvezza. Con il punto guadagnato in Salento, i bianconeri scavalcano il Verona in classifica, portandosi fuori dalla zona retrocessione, con un punto di vantaggio sugli scaligeri. Salgono a tre, invece, le lunghezze di sicurezza della squadra di Marco Baroni sulla formazione gialloblù. Dal lunch match domenicale esce, però, un altro verdetto importante: in virtù del pareggio, infatti, la Cremonese è aritmeticamente retrocessa in Serie B, in quanto non può più raggiungere lo Spezia in classifica.