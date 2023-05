Serie A, Lazio-Lecce 2-2: pareggio in extremis di Milinkovic Savic

La 35esima giornata di campionato inizia con l'anticipo del venerdì sera tra Lazio e Lecce: termina 2-2 allo Stadio Olimpico. Dopo un rigore sbagliato dagli ospiti, la Lazio passa in vantaggio con la rete di Immobile al 34', poi nel finale del primo tempo Oudin ristabilisce la parità. Nella ripresa, al 51', Oudin firma la doppietta personale e il 2-1 dei giallorossi prima della rete in extremis, in pieno recupero, di Milinkovic Savic che fissa il risultato sul 2-2. La squadra di Sarri si porta a 65 punti in classifica, il Lecce a 32.