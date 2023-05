Serie A, l'Atalanta cade 0-1 in casa della Salernitana: decide Candreva al 93'

L'Atalanta colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato e quest'oggi è stata battuta dalla Salernitana per 1-0. Il match è stato piuttosto combattuto ed è stato deciso da un gran tiro di Candreva al minuto 93. Con questo successo gli uomini di Sousa salgono a 38 punti, mentre la Dea resta al sesto posto in classifica con 58 punti (gli stessi della Roma).