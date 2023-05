Serie A, ko Napoli: il Monza vince 2-0. Fiorentina-Udinese 2-0

Alle 15.00 in scena due gare valide per la 35esima giornata di campionato: all'U-Power Stadium il Monza batte 2-0 il Napoli, campione d'Italia, mentre in casa la Fiorentina vince 2-0 contro l'Udinese. In gol per la squadra di Palladino Dany Mota al 18' e Petagna al 54'. Al Franchi, invece, sblocca la gara Castrovilli al 7', raddoppia Bonaventura nel finale di gara.