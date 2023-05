Serie A, ko Milan in trasferta: lo Spezia vince 2-0. I rossoneri restano a +3 sulla Roma

Dopo la sconfitta in Champions League nell'andata della semifinale contro l'Inter, il Milan perde anche in campionato: nella 35esima giornata di Serie A al Picco lo Spezia batte 2-0 i rossoneri. Al 75' sblocca la gara Wisniewski sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi all'85' Esposito raddoppia su punizione. Con questo ko il Milan resta a 61 punti, a +3 sulla Roma che giocherà domani a Bologna, e a -2 dal quarto posto occupato dall'Inter, impegnata questa sera. Lo Spezia, invece, sale a 30 punti in classifica.