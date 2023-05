Serie A, Juventus-Milan 0-1: qualificazione matematica in Champions per i rossoneri

La rete di Giroud, realizzata al 40' del primo tempo, basta al Milan per avere la meglio sulla Juventus nel posticipo della 37esima giornata. L'1-0 dei rossoneri spinge la squadra di Pioli a quota 67 punti, al quarto posto, chiudendo il quadro delle squadre che accederanno alla prossima Champions League insieme ad Inter, Lazio e Napoli. Almeno quelle che andranno per via campionato.