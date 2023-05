Serie A, Juventus-Cremonese 2-0: bianconeri a +10 sulla Roma

Con un 2-0 la Juventus supera la Cremonese e si mantiene al secondo posto, allungando la distanza dalle inseguitrici per un posto in Champions, su tutte Milan e Roma. In attesa di capire cosa ne sarà della penalizzazione della Juventus, i gol di Fagioli e Bremer spingono i bianconeri a +8 dal Milan e +10 dalla Roma a 3 giornate dal termine.