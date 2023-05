Serie A, Inter-Atalanta 3-1: nerazzurri salgono al secondo posto

Termina 3-1 l’anticipo del sabato sera della trentasettesima giornata di Serie A. Si sono sfidate Inter e Atalanta entrambe per assicurarsi un posto in una delle competizioni europee del prossimo anno. Passano subito in vantaggio i nerazzurri al 1’ con Lukaku e al 3’ Barella trova subito il 2-0. Al 36’ arriva il gol di Pasalic che riapre la partita. Al 77’ arriva il 3-1 di Lautaro Martinez. Con questo risultato la squadra di Inzaghi sale al secondo posto a 69 punti in attesa della sfida tra Lazio e Cremonese in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. L’Atalanta invece resta a 60 punti davanti a Roma e Juventus