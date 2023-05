Serie A, il Monza rimonta il Sassuolo e vince 1-2: decide Pessina al 93'

La trentaseiesima giornata di Serie A si è aperta con Sassuolo-Monza e la partita è terminata con il punteggio di 1-2 in favore degli uomini di Palladino. Il match è stato sbloccato dal dischetto da Berardi nei minuti di recupero del primo tempo, ma la risposta degli ospiti non si è fatta attendere ed è arrivata al 60' con Ciurria. Al minuto 68 i neroverdi sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Ruan Tressoldi e i brianzoli hanno iniziato ad attaccare con maggiore veemenza alla ricerca della rete del vantaggio, che alla fine è stata realizzata al 93' da Pessina. Con questo risultato il Sassuolo resta in tredicesima posizione a 44 punti, mentre il Monza diventa momentaneamente ottavo a quota 52, a +3 da Fiorentina e Torino.