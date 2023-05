Serie A, Empoli-Salernitana 2-1. La Samp perde 2-0 con l'Udinese e retrocede in B

Terminano con la sconfitta della Salernitana e della Sampdoria i primi due posticipi del lunedì della 34esima giornata del Campionato di Serie A. La squadra campana perde in casa dell'Empoli per 2-1 ma resta in zona salvezza a 35 punti rispetto ai 38 dei toscani. La Sampdoria perde per 2-0 in casa dell'Udinese e con i suoi 17 punti è la prima squadra a retrocedere in Serie B della stagione 2022/23. I blucerchiati non retrocedevano in Serie B dalla stagione 2010-2011.