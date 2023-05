Serie A, Empoli-Juventus 4-1: i bianconeri restano settimi a un punto dalla Roma

Sconfitta durissima e tonfo in classifica per la Juventus, che dopo la penalizzazione di dieci punti inflittale nel pomeriggio dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, perde 4-1 sul campo dell'Empoli, scivolando al settimo posto in classifica, a un punto dalla Roma. I toscani, già certi della salvezza, vanno avanti di tre gol grazie alla doppietta di Francesco "Ciccio" Caputo e alla rete di Sebastiano Luperto. La squadra di Massimilano Allegri prova a tornare in partita con il gol di Federico Chiesa, ma in pieno recupero Roberto Piccoli chiude definitivamente i conti.