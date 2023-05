Serie A, Cremonese-Bologna 1-5: grigiorossi a rischio retrocessione

Brutta sconfitta per la Cremonese passata subito in svantaggio al 14′ con il gol di Arnautovic seguito da quello di Ferguson, e poco prima dello scadere dei primi 45' arriva anche il 3-0 firmato Posch. Nel secondo tempoi il 4-0 di Orsolini, che viene poi espulso per doppia ammonizione. All'80' arriva il 5-0 di Sansone. Inutile la rete di Ciofani che segna il 5-1 nel recupero. La Cremonese resta ferma a 24 punti 19esima in classifica.