Serie A, Bologna-Napoli 2-2: De Silvestri firma il pari in rimonta. Colombo stende il Monza al 100' e salva il Lecce

Terminate anche le due sfide del pomeriggio di Serie A. Alle 15:00 sono scese in campo Bologna e Napoli e Monza e Lecce. Un pareggio ininfluente e una partita molto importante. Sembrava cosa fatta la vittoria per Spalletti e i suoi dopo la doppietta di Osimhen nella prima ora di gioco, ma Ferguson prima e De Silvestri poi hanno firmato il pareggio in rimonta per Motta. L'altra gara di giornata, invece, ha sancito la salvezza del Lecce: il rigore segnato da Colombo al 100' ha firmato la permanenza dei pugliesi nella massima competizione italiana.