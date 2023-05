Serie A, Atalanta-Verona 3-1: nerazzurri a +2 sulla Roma

Al Gewiss Stadium l'Atalanta batte il Verona 3-1 nella 36esima giornata di campionato e scavalca la Roma, che lunedì affronterà la Salernitana, portandosi a 61 punti in classifica come il Milan, impegnato questa sera con la Sampdoria. Apre la rete di Lazovic per il vantaggio degli ospiti, poi al 22' Zappacosta ristabilisce l'equilibrio. Nella ripresa Pasalic ribalta il risultato e Hojlund firma il tris.