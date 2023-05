Sarà Fabio Maresca l'arbitro di Roma-Spezia, match valido per la 38esima e ultima giornata di campionato, in programma domenica alle ore 21 allo Stadio Olimpico, come reso noto dall'AIA in un comunicato. Il direttore di gara napoletano sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Baccini. Il quarto uomo sarà Camplone. Al VAR ci sarà l'ex arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Longo.

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE