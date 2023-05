Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Salernitana, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. I tifosi giallorossi hanno risposto presenti all'appello di José Mourinho e hanno riempito nuovamente lo stadio. In occasione di questa sfida sono presenti ben 64.286 spettatori e la Roma ha messo così a referto il 32esimo sold out.