Roma-Salernitana: Mancini non al meglio, ipotesi Bove in difesa. Smalling, El Shaarawy e Wijnaldum dal 1'

Prima della finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia, la Roma è attesa dalla sfide di campionato con Salernitana e Fiorentina. Oggi, alle 18.30, allo Stadio Olimpico la formazione di Mourinho riceve la Salernitana, già salva: secondo le indiscrezioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, Smalling, El Shaarawy e Wijnaldum dovrebbero iniziare la gara dal 1', così come Camara e Bove.

Inoltre, Mancini non è al meglio e potrebbe non partire titolare: se il numero 23 giallorosso non dovesse farcela, Bove potrebbe arretrare nel terzetto difensivo. Questa la probabile formazione secondo il sito sportivo: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, El Shaarawy; Dybala, Wijnaldum; Belotti.

(pazzidifanta.com)

