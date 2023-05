Roma-Salernitana: giallorossi in campo con la maglia 'Io sono la Roma', poi lanciata ai tifosi (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Salernitana, sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Durante il riscaldamento i giallorossi hanno indossato la maglia con la scritta "Io sono la Roma", poi lanciata verso i tifosi. L'iniziativa è nata proprio per celebrare e ringraziare i tifosi per il supporto stagionale, anche dopo aver conquistato la finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia.