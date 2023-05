Roma-Salernitana: Dybala in tribuna

Paulo Dybala out per Roma-Salernitana. Allo Stadio Olimpico, a nove giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest, la Roma ospita la formazione di Paulo Sousa, già salva, ma non potrà contare sul numero 21 giallorosso: Dybala, infatti, assisterà al match dalla tribuna. Come spiega il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, l'argentino non ha ancora recuperato al 100% dal trauma contusivo alla caviglia subito contro l'Atalanta dopo il duro intervento di Palomino. Mourinho, dunque, sceglie di gestire con prudenza Dybala.

