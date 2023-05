Roma-Inter, prima convocazione per il classe 2004 Falasca

Il 6 maggio 2023 sarà una data indimenticabile per il giovane Matteo Falasca. L'esterno della Roma Primavera, infatti, è stato convocato da José Mourinho in occasione della sfida contro l'Inter, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per il classe 2004 si tratta della prima chiamata con i grandi. A causa delle assenze lo Special One ha convocato anche altri giovani della Primavera, ovvero Missori, Keramitsis e Pisilli.