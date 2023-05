Prima dei rispettivi impegni europei, Roma ed Inter si sfideranno domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico nello scontro Champions della 34esima giornata di campionato. José Mourinho è alle prese con numerose assenze per infortunio, mentre Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Danilo D'Ambrosio, che non sarà con la squadra in trasferta a causa di un affaticamento muscolare.

(sport.sky.it)

