Roma-Inter: Olimpico verso un altro sold out. Venduti oltre 60mila biglietti

Mancheranno diversi giocatori tra indisponibili e squalificati nella prossima sfida tra la Roma e l'Inter. Quello che ci sarà, ancora una volta, sarà però il sostegno di un Olimpico stracolmo. E' vicino infatti un altro sold out per i giallorossi: sono oltre 60mila i tagliandi staccati per la 34a giornata di Serie A, un altro passo importante per la corsa alla Champions League.