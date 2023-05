Roma-Inter, Mourinho contro Ulivieri: "Attaccato da una persona squalificata per tre anni per calcioscommesse"

"Sono stato distrutto e attaccato per la mia etica ed educazione, ma mi dà un po’ di gioia perché sono stato attaccato da una persona che è stata squalificata per 3 anni per calcioscommesse". Così José Mourinho nel post partita di Roma-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri. La persona chiamata in questione dallo Special One è Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, che dopo le parole del portoghese contro l'arbitro Chiffi al termine del match contro il Monza, in settimana aveva dichiarato: "Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou... Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili". Ulivieri fu squalificato per tre anni quando, da allenatore del Cagliari, fu coinvolto nello scandalo del 1986 denominato Totonero-bis.