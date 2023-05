Roma-Inter, Mou studia la squadra e prende appunti. Parola chiave: "Equilibrio"

Durante il match Roma-Inter, valido per la 34esima giornata di Serie A, Mourinho, come di consueto ha preso appunti. Come riporta il giornalista dell'emittente televisiva Tommaso Turci sul suo profilo Twitter, lo Special One ha scritto sul suo block notes queste parole: "Disciplina persa - palla persa: prima fase. Matic lato palla. Sulle palle Inattive, cross in area. Poi EQUILIBRIO e blocco basso per proteggere la difesa."

