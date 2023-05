ROMA-INTER: le formazioni ufficiali. Cristante arretra in difesa. Abraham in panchina, c'è Belotti. Giallorossi arrivati all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

Alle ore 18 allo Stadio Olimpico va in scena uno dei tanti big match della trentaquattresima giornata di Serie A. La Roma di José Mourinho sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi in una sfida fondamentale per un posto nella prossima edizione della Champions League. I giallorossi, attualmente settimi in classifica con 58 punti, sono a -2 dai nerazzurri (quarti in classifica), ma hanno il piccolo vantaggio di aver vinto all’andata (1-2 gol di Dybala e Smalling): un motivo in più per difendere questo ‘bonus’ negli scontri diretti, che al termine del campionato potrebbe rivelarsi decisivo. Lo Special One però dovrà fare i conti con numerose assenze tra infortuni e squalifiche, motivo per cui le scelte sono praticamente obbligate: Rui Patricio in porta, al centro della difesa c'è Cristante, affiancato da Mancini e Ibanez. A centrocampo giocano Camara, Bove e Matic, mentre sugli esterni spazio a Zalewski e Spinazzola. Sulla trequarti c'è Pellegrini, mentre l'attacco è guidato da Belotti. Partono dalla panchina Dybala, Wijnaldum e Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante , Ibanez; Zalewski, Camara, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Missori, Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Tahirovic, Pisilli, Abraham, Solbakken, Dybala, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Zanotti, Fontanarosa, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko, Lautaro Martinez.

All.: Inzaghi.

PREPARTITA

16:45 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione della Roma.

16:40 - La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.