LIVE - Roma-Inter, la celebrazione dei Campioni d’Italia 1982/83 nel prepartita (VIDEO)

Alle ore 18 allo Stadio Olimpico si giocherà Roma-Inter, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. C’è grande attesa per questa partita delicatissima, ma non solo, infatti prima del calcio d’inizio si terrà la celebrazione dei calciatori giallorossi che vinsero lo scudetto nell’annata 1982/83. A ben 40 anni da quello storico trionfo, la società capitolina ha voluto omaggiare questi eroi, premiandoli e ricordandoli insieme ai tifosi, che non dimenticheranno mai la cavalcata che portò alla conquista di quel titolo.

17:05 - Falcao: "Per me è sempre un'emozione unica salutarvi e oggi lo è ancora di più. Ogni volta che torno a Roma sono sempre circondato da un affetto incredibile. Questo significa che sono riuscito a farvi felici e questa è la cosa che conta di più. La Roma del 1983 aveva questo obiettivo, fare felice i tifosi romanisti, realizzare un sogno e scacciare un incubo. Se siamo riusciti a fare questa impresa, oltre al presidente, all'allenatore e ad Agostino, è anche merito vostro. La tifoseria è fantastica. Una delle ultime volte che sono stato inquadrato dai maxischermi vi ho lanciato il mio cuore, sarò sempre lì con voi. Grazie di cuore”.

17:02 - Arriva anche il messaggio di Carlo Ancelotti: "Ciao Roma, ciao ragazzi della Curva Sud. Sono passati 40 anni da quel bellissimo giorno, mi dispiace non essere lì con voi oggi, ma il cuore è rimasto lì. Roma e la Roma mi hanno cresciuto come calciatore e uomo, le prime soddisfazioni sono arrivate lì. Rimarrà sempre un ricordo indimenticabile. Vi auguro il meglio e Forza Roma".

17:00 - Prohaska ha voluto inviare un videomessaggio ai tifosi: "Ciao a tutti i tifosi della Roma. Dopo 40 anni festeggiamo di nuovo questo splendido campionato. Per me è stato il più bell'anno della mia carriera. Grazie, senza di noi avremmo vinto poco, invece abbiamo vinto un campionato alla grande. Mi ricorderò sempre di voi e della Curva Sud, la miglior curva d'Italia. Ciao a tutti, state sempre insieme alla squadra e alla società".

16:58 - Ecco l'ingresso in campo di Bruno Conti.

16:55 - I Campioni d'Italia entrano sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico uno dopo l'altro, annunciati dallo speaker.