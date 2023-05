Roma-Inter: esordio per Pisilli

Nel finale di Roma-Inter, sfida valida per la 34esima giornata di campionato e in scena nel pomeriggio allo Stadio Olimpico, c'è tempo anche per l'esordio in prima squadra di Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004, in luce in questa stagione con la Primavera di Federico Guidi reduce anche dalla vittoria della Coppa Italia di categoria, è entrato in campo nel finale della gara, al 93' sostituendo Camara, sul risultato di 2-0 per i nerazzurri.