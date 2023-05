Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Inter, sfida valida per la 34esima giornata di campionato. Ad inizio ripresa, con i giallorossi in svantaggio per 1-0, si innalza un coro da parte dei tifosi romanisti per José Mourinho: il tecnico, immortalato dalle telecamere, ascolta il coro, ringrazia i sostenitori alzando la mano e mandando loro un bacio.