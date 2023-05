Roma-Inter: Camara verso una maglia da titolare

Altro scontro diretto per la Champions per la Roma, che questo pomeriggio ospita l'Inter all'Olimpico. Ancora tante assenze per Josè Mourinho, che in mezzo al campo ritrova Matic dopo la squalifica e potrebbe dare una chance a Mady Camara, tornato in campo nelle ultime due uscite contro Milan e Monza dopo un lungo periodo di naftalina. Come scrive Angelo Mangiante, infatti, l'ex Olympiacos va verso una maglia da titolare contro i nerazzurri.