61.870 spettatori allo Stadio Olimpico per Roma-Inter, 34esima giornata di campionato: il dato dimostra ancora una volta il sostegno dei tifosi giallorossi per la squadra di José Mourinho anche nell'importante scontro Champions per la classifica contro i nerazzurri. Si tratta del 30esimo sold out stagionale registrato dai giallorossi.