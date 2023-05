Roma in gol in 17 delle 18 partite di Serie A disputate nel 2023: nessuno come i giallorossi nei top 5 campionati europei

Questa sera sta andando in scena la sfida tra Monza e Roma, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Il primo tempo è terminato con il punteggio di 1-1 e la rete segnata da El Shaarawy conferma il trend positivo dei giallorossi nel 2023. Come riporta il portale di statistiche OptaPaolo, gli uomini di Mourinho hanno trovato il gol in 17 delle 18 partite di campionato disputate nel 2023 e in questo periodo nessuna squadra vanta più match dei giallorossi con almeno una rete all’attivo nei top-5 tornei europei. L'unico match in cui la Roma non ha segnato è stato il derby contro la Lazio.

