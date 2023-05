Napoli, Spalletti conferma l'addio: "Mi prendo una pausa, non allenerò altre squadre"

Dopo aver vinto in maniera sorprendente il suo primo scudetto da allenatore alla guida del Napoli, Luciano Spalletti ha deciso di prendersi una pausa. Dopo le parole del presidente De Laurentiis è arrivata anche la conferma dello stesso tecnico di Certaldo, intervenuto durante l'evento a Coverciano "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione". L'allenatore ha commentato così questa decisione a sorpresa: "A volte per il troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco e ho bisogno di staccare un po'. Non allenerò il Napoli o altre squadre, starò fermo un anno. Sono felice che De Laurentiis lo abbia detto ieri".