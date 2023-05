Nonostante le assenze di Smalling, Llorente, Kumbulla e dello squalificato Matic, le buone notizie per Josè Mourinho arrivano da Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese va verso la convocazione per la sfida contro il Monza, ma dovrebbe tornare in campo gradualmente: l'obiettivo dello staff medico della Roma, infatti, è di averlo a pieno regime contro l’Inter. Completamente recuperato, invece, Edoardo Bove, che ha smaltito il problema alla spalla.

(Sky Sport)