FOTO - Monza-Roma: presenti in tribuna Pinto e Souloukou

All'U-Power Stadium va in scena il match tra Monza e Roma, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. C'è grande attesa per questa sfida, dato che i giallorossi sono in corsa per un posto in Champions League a cinque giornate dalla fine del campionato. Tra i numerosi tifosi presenti allo stadio ci sono anche Tiago Pinto e Lina Souloukou, rispettivamente general manager e CEO della Roma.