Monza-Roma, espulso Celik: salterà il match contro l'Inter

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l'infortunio di El Shaarawy, anche Celik complica i piani di José Mourinho. Il terzino turco era stato ammonito al minuto 91 per un battibecco con Izzo e al 95' ha rimediato il secondo cartellino giallo per un fallo su Pessina. Lo Special One, decisamente contrariato dalla decisione dell'arbitro di estrarre il rosso, ha lasciato il terreno di gioco in anticipo. Celik è stato quindi espulso, motivo per cui salterà Roma-Inter, in programma sabato alle ore 18.