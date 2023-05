Monza-Roma: ammonizione a Dybala nel finale. L'argentino sarà diffidato

Nel finale concitato di Monza-Roma, quando Mourinho lascia la panchina giallorossa per "non incontrare Chiffi a fine gara" come dichiarerà dopo la partita, è arrivata anche un'ammonizione a Paulo Dybala. La sanzione, che viene segnalata anche nel report della Lega di Serie A, sarà la quarta del campionato per Dybala che dunque entrerà in diffida.