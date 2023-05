Monza: Palladino scelto come "Coach Of The Month" di aprile dalla Lega Serie A. Sarà premiato prima del match con la Roma

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è stato scelto come "Coach Of The Month" di aprile dalla Lega Serie A, in seguito al voto di una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Il 39enne campano sarà premiato durante il pre partita di Monza-Roma, match valido per la 33esima giornata di campionato, in programma stasera alle ore 21.

(legaseriea.it)

