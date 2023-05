Inter, Inzaghi: "Mourinho mi ha augurato buona fortuna per la Champions, io ho fatto lo stesso per l'Europa League"

RAI RADIO1 - Intervenuto telefonicamente durante una trasmissione della frequenza radiofonica, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vittoria ottenuta ieri all'Olimpico e sul suo rapporto con il tecnico giallorosso, José Mourinho. Queste le sue parole:

Ieri avete sconfitto la Roma.

"Sapevamo che si trattava di una partita difficilissima. I ragazzi sono da abbracciare tutti, dal primo all'ultimo, perché giochiamo ogni tre giorni dal 1° aprile. Sono contento di tutti, abbiamo fatto moltissime partite di qualità. Ritrovata la solidità difensiva? Sì, l'abbiamo interpretata bene. Ma al di là del gioco e dei gol fatti o subiti, quello che mi emoziona è la coralità della squadra. Il nostro è un gruppo che sa di dover essere compatto e unito, così siamo usciti dalle difficoltà e abbiamo vinto contro la Roma".

Mourinho ha vinto la Champions e il Triplete nel 2010. Gli hai chiesto qualche consiglio per la semifinale?

"Sappiamo che è importantissima. Con Mourinho condivido un grandissimo rispetto. Ci siamo salutati e mi ha fatto l'in bocca al lupo per il Milan. Così come io gliel'ho fatto per l'Europa League".