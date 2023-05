Robin Gosens, esterno dell'Inter, sarà costretto a saltare la sfida contro la Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma sabato 6 maggio alle ore 18. Il calciatore tedesco si è infortunato alla spalla destra subito dopo aver realizzato la rete del momentaneo 2-1 contro la Lazio e la radiografia di ieri ha escluso lesioni ossee. Il ventottenne non si opererà, ma dovrà rimanere ai box per 7/10 giorni e indossare un tutore.

(gazzetta.it)

