Inter, Dzeko: "Per i tifosi italiani il derby è più importante di tutte le altre partite di campionato, soprattutto a Roma"

UEFA.COM - Intervistato dal sito dell'organizzazione che gestisce il calcio in Europa in vista della semifinale di Champions League contro il Milan, l'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul derby di Roma, di cui è stato ripetutamente protagonista, visto il suo passato in giallorosso. Queste le sue parole:

"Roma-Lazio e Milan-Inter sono partite importanti. La gente ne parla prima e dopo le partite. Per i tifosi italiani è più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste sono partite molto diverse perché non c'è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. I derby sono partite da dentro o fuori dove entrambe le squadre danno il massimo".

