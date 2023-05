Inter, Dzeko: "La Roma vorrà provare a vincere ma dovremo trovare un'altra grande prestazione"

INTER TV - Edin Dzeko tornerà all'Olimpico sabato per quello che, alla 34a giornata, diventa un match cruciale per l'accesso alla prossima Champions League tra Roma e Inter. Queste le parole dell'attaccante nerazzurro: "Ogni partita che verrà adesso è importantissima: o conta per la qualificazione alla prossima Champions, o per la finale di Champions o per la Coppa Italia, contro la Fiorentina. Bisogna trovare un’altra grande prestazione a Roma, dove sicuramente la Roma dopo due punti persi, vorrà provare a vincere, perché sono due punti sotto di noi".