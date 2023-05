Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Mourinho

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha diramato i provvedimenti disciplinari dopo la trentasettesima giornata di campionato. Squalificato per un turno, da scontare l’anno prossimo, il settore distinti dello Spezia, a causa dei cori di matrice razzista nei confronti di Juric contro il Torino. Un turno di stop al tecnico della Roma José Mourinho che dunque non siederà in panchina nell'ultima proprio contro lo Spezia. Restano in diffida Dybala, Ibanez e Pellegrini.

