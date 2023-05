Giudice sportivo: un turno di squalifica per Celik, salta l'Inter. Mourinho e Dybala in diffida. 5mila euro di multa alla Roma

All'indomani delle gare della 33esima giornata di campionato, che si concluderà oggi, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, 5mila euro di multa alla società "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto".

Un turno di squalifica per Zeki Celik, espulso per somma di ammonizioni contro il Monza: salterà la prossima gara con l'Inter in programma sabato all'Olimpico. Mourinho e Dybala, entrambi ammoniti, entrano in diffida. Infine, ottava sanzione per Cristante e terza per Pellegrini, ammoniti nel corso della gara.

